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Notícia

Homem é condenado a 22 anos de prisão por tentativa de feminicídio em Vacaria 

Em fevereiro do ano passado ele atacou a então companheira após uma discussão e desferiu 17 facadas contra a vítima. Apesar dos graves ferimentos, a mulher sobreviveu  

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