Homem é condenado a 22 anos de prisão por tentativa de feminicídio em Vacaria 

Um homem foi condenado pelo Tribunal do Júri de Vacaria a 22 anos de prisão pela tentativa de feminicídio consumado contra a então companheira. A sentença foi decidida na quinta-feira (23), porém divulgada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) na sexta-feira (24).

O crime aconteceu em fevereiro do ano passado. Após uma discussão, o homem se recusou a deixar a casa da mulher. Ele passou a golpeá-la com uma faca, perseguindo e encurralando a vítima em um quarto. Ao menos 17 golpes foram desferidos por ele.

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A mulher foi resgatada e encaminhada para atendimento no Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria e, após, transferida para Vacaria. Apesar dos graves ferimentos, ela sobreviveu e o caso foi enquadrado como tentativa de feminicídio.

Durante o júri, os jurados reconheceram que o crime foi cometido com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.