Polícia

Caso Luciano 
Notícia

Em interrogatório, réu faz confissão sobre paradeiro do corpo de caminhoneiro desaparecido em Bom Jesus

Polícia Civil iniciou buscas após Felipe Silveira Noronha confessar o homicídio durante o júri popular e indicar, em depoimento, o local onde teria ocultado o corpo de Luciano Boeira Melos. Réu também contou que a vítima teria sido morta quando tentou abrir a porteira da propriedade, sendo atingido por disparos de rifle

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