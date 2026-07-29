Polícia

Caso Luciano 
Notícia

Em interrogatório, dois réus apresentam versões diferentes para desaparecimento de caminhoneiro em Bom Jesus 

Flávio Silveira Noronha e Fabiana Ramos Saraiva negaram envolvimento no sumiço de Luciano Boeira Melos. Ele indicou que foi chantageado pelo irmão Felipe Silveira Noronha para dar falso testemunho e servir de álibi. Já Fabiana indicou que Felipe, então companheiro dela, assassinou a vítima após descobrir o caso que eles mantinham

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Tamires Piccoli

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