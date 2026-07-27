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Delegacias da Serra recebem protocolo para acelerar localização de crianças e idosos desaparecidos

O documento detalha como devem ser as ações nas primeiras duas horas, em seis horas e nas 24 horas após o registro do sumiço. Grupos considerados vulneráveis são classificados em cores, por grau de risco

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Alana Fernandes

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