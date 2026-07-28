Corpo de homem é localizado em avançado estado de decomposição em Vacaria

O corpo de um homem, identificado como Ricardo Pereira da Silva Souza, de 22 anos, foi localizado em avançado estado de decomposição na localidade da Macena, em Vacaria.

Conforme as informações da Polícia Civil, a vítima foi encontrada por um funcionário de uma lavoura de soja que passava pela região na segunda-feira (27). O corpo estava envolto em uma lona preta e apresentava marcas de violência, como sinais de golpe de faca no pescoço. Contudo, a polícia aguarda o laudo oficial da necropsia para confirmação da causa da morte.

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Segundo o delegado Anderson Silveira de Lima, responsável pelas investigações, Ricardo era natural de Caxias, no Maranhão, e tinha antecedentes por tráfico de drogas. A equipe também trabalha na identificação da autoria do crime. Com esse caso, Vacaria chega aoito homicídios registrados em 2026.