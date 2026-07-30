Polícia

Caso Luciano
Notícia

Condenação de três réus encerra júri sobre morte de caminhoneiro desaparecido em Bom Jesus

Felipe Silveira Noronha, Flávio Silveira Noronha e Fabiana Ramos Saraiva foram responsabilizados por homicídio duplamente qualificado e fraude processual. Os dois homens também foram condenados por ocultação de cadáver

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Tamires Piccoli

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