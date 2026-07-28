Polícia

Caso Luciano 
Notícia

Começa júri dos quatro réus envolvidos em desaparecimento de caminhoneiro em Bom Jesus

Eles respondem por ocultação de cadáver e fraude processual. O corpo de Luciano nunca foi encontrado 

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Tamires Piccoli

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