Começa júri dos quatro réus envolvidos em desaparecimento de caminhoneiro em Bom Jesus. Tamires Piccoli / agencia RBS

Um dia após completar três anos que Luciano Boeira Melos desapareceu em Bom Jesus, começa o julgamento dos quatro réus envolvidos no desaparecimento dele. Fabiana Ramos Saraiva, Felipe Silveira Noronha, Flávio Silveira Noronha e José Balduíno Saraiva chegaram ao Fórum de Bom Jesus na manhã desta terça-feira (28) acompanhados pelos advogados.

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Familiares de Luciano também chegaram usando camisetas com a foto da vítima e frases com pedido de Justiça. Eles receberam a permissão de usar as roupas por uma liminar do Tribunal de Justiça do Estado (TJRS), concedida na segunda-feira (27).

Familiares de Luciano também chegaram usando camisetas com a foto da vítima e frases com pedido de Justiça. Tamires Piccoli / agencia RBS

Abalados, os familiares receberam orientação do advogado que representa a família a não se manifestaram num primeiro momento. Segundo o advogado Rafael Santos, que também atuará como assistente de acusação, a expectativa é de um embate pesado nos próximos dias.

— É um júri difícil, delicado, sobretudo pela questão emocional da família. O grande desafio é manter a tranquilidade, a emoção devidamente adequada para que as coisas saiam da forma que nós esperamos. Esperamos um enfrentamento pesado de debates entre Ministério Público e defesas, mas com expectativa de que possamos chegar na condenação — disse o advogado.

Abalados, os familiares receberam orientação do advogado que representa a família a não se manifestaram num primeiro momento. Tamires Piccoli / Agencia RBS

A primeira etapa prevê a instauração do júri, com o sorteio dos sete jurados e o início dos depoimentos. Das 11 testemunhas previstas, nove deverão ser ouvidas. A informação inicial é que duas não foram localizadas. Entre as testemunhas está Elizete Boeira, mãe de Luciano. A previsão é que os trabalhos no primeiro dia sigam até o início da noite.

Os réus terão poderão se manifestar nos próximos dois dias, com previsão do término do júri na quinta. Eles respondem por ocultação de cadáver e fraude processual. Em novembro do ano passado, os quatro deixaram a Penitenciária de Vacaria após cumprirem prisão preventiva. Desde então aguardavam o julgamento em liberdade.