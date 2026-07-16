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Notícia

Clínicas de estética de Gramado e  Canela são alvo de investigação por venda ilegal de canetas emagrecedoras 

Após denúncias, Polícia Civil cumpriu 11 mandados de busca nos municípios e apreendeu medicamentos, seringas, receituários e outros materiais durante a operação

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