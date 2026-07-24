Polícia

Caso Luciano 
Notícia

Caminhoneiro de Bom Jesus: julgamento de acusados pela morte começa na terça-feira, com previsão de durar três dias

Quatro réus serão julgados por homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual

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