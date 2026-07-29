Polícia

Caso Luciano
Notícia

Após réu confessar assassinato de caminhoneiro desaparecido em Bom Jesus, polícia faz buscas e encontra fragmento de osso

Material deverá passar por perícia para confirmar se trata-se dos restos mortais de Luciano Boeira Melos

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Tamires Piccoli

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