Polícia

Caso Luciano 
Notícia

Após condenação de três réus, buscas por restos mortais de caminhoneiro serão ampliadas no interior de Bom Jesus 

Bombeiros de Vacaria irão focar na parte debaixo da cachoeira, onde o fragmento de um osso foi localizado na quarta-feira

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Tamires Piccoli

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