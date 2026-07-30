Após condenação de três réus, buscas por restos mortais de caminhoneiro serão ampliadas no interior de Bom Jesus 

Um dia após o julgamento e a condenação dos três réus envolvidos no desaparecimento do caminhoneiro Luciano Boeiras Melos, em Bom Jesus, uma nova operação de buscas pelos restos mortais é preparada.

Um grupo de quatro bombeiros de Vacaria e agentes da Polícia Civil irão retornar para o ponto onde Felipe Silveira Noronha indicou ter deixado o corpo da vítima.

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A área de difícil acesso fica na região de Caraúna, no interior de Bom Jesus, a cerca de 40 minutos de carro do Centro. Devido ao isolamento do local, é necessário cerca de uma hora e meia de caminhada por campos, plantações de eucaliptos e áreas de mata.

Conforme o comandante dos bombeiros de Vacaria, Luciano Maier, além do ponto que os policiais vasculharam na quarta-feira (29) e encontraram o fragmento do osso, o perímetro das buscas será ampliado nesta quinta-feira (30).

O grupo irá focar na parte debaixo da cachoeira. A expectativa é que passem o dia no local e, no decorrer, avaliem a continuidade das operações.

Caso outros fragmentos de ossos sejam encontrados, o material será remetido ao Instituto Geral de Perícias (IGP) para a análise e posterior tentativa de confirmação de que se trata de restos mortais de Luciano.

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