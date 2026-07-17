Polícia

Caso Eleci 
Notícia

Após anulação de júri que desclassificou feminicídio em Garibaldi, defesa recorre ao Superior Tribunal de Justiça

Recurso apresentado pela defesa de Adair Leonir Rommel será analisado pelo STJ e pode adiar para 2027 a realização de um possível novo julgamento pela morte de Eleci Rejane Faleiro. Crime aconteceu em julho de 2025, na casa em que os dois moravam 

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Tamires Piccoli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS