Acusado de matar companheira de 80 anos será julgado na terça-feira em Caxias do Sul

Crime foi em 2023. Guarda Municipal / Divulgação

Isaías Rodrigues, acusado de matar Maria Sildéia Albino, aos 80 anos, será julgado na próxima terça-feira (21) em Caxias do Sul. O crime aconteceu em 19 de dezembro de 2023, e eles mantinham um relacionamento na época. Ele será julgado por feminicídio qualificado e furto.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime aconteceu em uma residência do bairro Marechal Floriano. Conforme a acusação, o homem teria matado a vítima por asfixia. O Ministério Público denunciou o réu por feminicídio qualificado por motivo fútil, emprego de asfixia, traição, recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo fato de a mulher ter mais de 60 anos.

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Após o crime, o homem teria subtraído bens pertencentes à vítima, razão pela qual também responde pelo crime de furto.

Um dia após o caso, o homem procurou a Guarda Municipal e confessou o crime.