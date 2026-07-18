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Acusado de matar companheira de 80 anos será julgado na terça-feira em Caxias do Sul

Caso aconteceu em dezembro de 2023 no bairro Marechal Floriano. Ele também será julgado por furto, uma vez que subtraiu itens da vítima após o crime

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