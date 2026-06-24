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Suspeito de matar mulher em Carlos Barbosa é indiciado por feminicídio consumado 

Crime aconteceu no início de junho. Iloide Jannke Gruger teria sido esfaqueada ao menos quatro vezes por ele. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital São Roque  

Tamires Piccoli

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