Suspeito de matar mulher em Carlos Barbosa é indiciado por feminicídio consumado 

Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia que foi agredida. Arquivo pessoal / Divulgação

A Polícia Civil de Carlos Barbosa encerrou o inquérito sobre a morte de Iloide Jannke Gruger, de 55 anos. O então companheiro dela foi indiciado por feminicídio consumado. A investigação foi remetida ao Ministério Público na última semana.

O crime aconteceu na manhã de sábado, dia 6 de junho. Após um desentendimento com o homem, Iloide deixou o local onde estava. Ela dirigia o próprio carro, um Ford Ka, quando ele colidiu o veículo que conduzia, um Nissan Kicks, contra o dela.

Na sequência, o homem teria esfaqueado Iloide por ao menos quatro vezes. Ela foi socorrida e levada ao Hospital São Roque, em Carlos Barbosa, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito também ficou ferido. Ele foi resgatado pelos bombeiros com perfurações no tórax e abdômen e encaminhado ao Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves, onde passou por procedimentos cirúrgicos.

Na última sexta-feira (19), foi transferido para o Hospital Vila Nova, em Porto Alegre, que conta com uma ala específica para tratamento de pessoas sob custódia policial. Não há informações sobre quando ele deixará o local.

A despedida de Iloide ocorreu no domingo, dia 7, no Cemitério Público de Carlos Barbosa. Ela deixa duas filhas e um neto.

Em 13 de junho, familiares fizeram uma caminhada em homenagem à vítima e um ato de vigília em frente à Igreja Matriz da cidade.