Revisão de condenação de homem que matou companheira em Garibaldi é adiada para a próxima semana

Eleci Rejane Faleiro, foi morta no banheiro da própria casa. Arquivo pessoal / divulgação

Foi adiada para a próxima terça-feira (23) a análise do pedido de revisão da condenação de Adair Leonir Rommel pela morte da então companheira, Eleci Rejane Faleiro, 38 anos. O crime aconteceu em julho de 2025, no bairro São Francisco, em Garibaldi.

A sessão estava prevista para esta quinta-feira (18), mas foi remarcada a pedido da defesa. Inicialmente marcada para ocorrer de forma virtual, a audiência será realizada presencialmente em Porto Alegre.

Três desembargadores irão analisar os argumentos apresentados pelo Ministério Público (MP), pela assistência de acusação e pela defesa. Para que a condenação seja anulada e um novo julgamento seja determinado, é necessário que pelo menos dois dos três magistrados votem nesse sentido.

Caso a maioria acolha o pedido do MP e da assistência de acusação, o processo retornará à comarca de Garibaldi para a realização de um novo Tribunal do Júri, em data ainda a ser definida. Da decisão caberá recurso da defesa. Se a condenação for mantida, o MP também poderá recorrer.

Atualmente, Rommel cumpre pena de nove anos, oito meses e quatro dias de prisão na Penitenciária de Bento Gonçalves. Se vier a ser submetido a novo júri e condenado por feminicídio, poderá receber pena de até 40 anos de reclusão.

O pedido de revisão foi apresentado pelo MP cerca de seis meses após o julgamento. Embora o caso tenha sido investigado como feminicídio, os jurados acolheram a tese da defesa de que Rommel não teve intenção de matar a vítima. Com isso, a acusação foi desclassificada de feminicídio para lesão corporal dolosa seguida de morte, resultando na pena atualmente em execução.

Relembre o desfecho do júri popular

O Tribunal do Júri que avaliou a morte de Eleci Rejane Faleiro ocorreu em 21 de janeiro deste ano. O caso havia sido investigado pela Polícia Civil e denunciado pelo Ministério Público como feminicídio.

Durante o júri popular, a defesa de Rommel alegou que ele cometeu a agressão, mais especificamente o esganamento da vítima, sem a intenção de matar. A maioria dos sete jurados, ou seja quatro, acolheu o argumento.

Com isso, o caso mudou de classificação e passou de feminicídio para lesão corporal dolosa seguida de morte. A pena do réu foi determinada pelo juiz Antônio Luiz Pereira Rosa.

Em tese, crimes contra a vida, como o feminicídio, passam pelo Tribunal do Júri. Mas, conforme o Direito Penal, a lesão corporal dolosa seguida de morte não é considerada um crime contra a vida. Dessa forma, coube ao juiz avaliar o caso e determinar a pena.

No mesmo dia, o MP anunciou que iria recorrer da decisão. Em nota, a promotora de Justiça Lívia Colombo Liberato Braga, que atuou no caso, informou que a decisão dos jurados foi contrária às provas apresentadas.

A revisão do caso ganhou apoio na comunidade com as manifestações feitas por Larissa da Rosa, filha mais velha de Eleci. Em fevereiro, a jovem organizou uma caminhada por Garibaldi, pedindo que o caso fosse anulado e um novo julgamento acontecesse.

O que diz o inquérito policial

Eleci foi morta em 29 de julho de 2025 na casa em que morava com Rommel. O crime aconteceu em uma moradia na Rua Saldanha Marinho, no bairro São Francisco, em Garibaldi.

Conforme o delegado Clóvis Rodrigues de Souza, que conduziu as investigações, o corpo de Eleci foi encontrado no box de um dos banheiros da casa, com marcas no pescoço. No entanto, as agressões teriam começado no lado de fora.

— Ela se trancou no banheiro, mas ele arrombou a porta. A vítima foi morta por esganadura, conforme laudo do Instituto Geral de Perícias. Então, não tem como ser um crime culposo, ou seja, sem intenção de matar. Para nós não restam dúvidas que foi um feminicídio — argumenta.