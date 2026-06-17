Polícia

Violência contra a mulher 
Notícia

Revisão de condenação de homem que matou companheira em Garibaldi é adiada para a próxima semana

Desembargadores irão se reunir com acusação e defesa de Adair Leonir Rommel em Porto Alegre. Acusação busca reverter o júri popular que acabou em condenação de lesão corporal seguida de morte contra a ex-companheira Eleci Rejane Faleiro

Tamires Piccoli

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