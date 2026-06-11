Réu é condenado a mais de 17 anos de prisão por morte de homem em praça de Bento Gonçalves

Praça de Bento Gonçalves em que aconteceu o crime. Porthus Junior / Agencia RBS

Leandro Fusari, 44 anos, foi condenado a 17 anos e oito meses de prisão pela morte de Rui das Merces Alcântara Fontes, 36. O crime aconteceu no dia 19 de dezembro de 2024 e chamou atenção por ocorrer à luz do dia, na Praça Bartholomeu Tacchini, no centro de Bento Gonçalves. O julgamento foi realizado nesta quinta-feira (11).

Conforme a denúncia do Ministério Público (MP), Fusari estava urinando na praça quando a família de Fontes presenciou a cena. Na sequência, então, se iniciou uma discussão, que culminou em um tapa dado pela vítima em Fusari.

Ainda conforme a denúncia, depois disso Fusari sacou um canivete e atingiu Fontes com 13 golpes na cabeça, no tórax e braços. Populares interviram e a vítima foi encaminhada para o hospital, onde permaneceu internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), até a morte, no mesmo dia em que o crime ocorreu.

Fusari foi condenado a 17 anos e quatro meses por homicídio qualificado, por motivo fútil, e quatro meses de detenção por ato obsceno. O réu está preso desde o dia do crime.

Conforme o advogado Vinicius Nunes Boniatti, a defesa deve recorrer da decisão. O representante de Fusari afirma que analisará o resultado "com maior calma e de forma técnica".

Já o promotor Gabriel Munhoz Capelani entende que a "decisão transmite uma mensagem clara de que esse tipo de violência não é tolerado pela sociedade":