Quatro são condenados pela morte de jovem com mais de 60 tiros em Caxias do Sul

Quatro homens foram condenados nesta quinta-feira (11) pelo Tribunal do Júri de Caxias do Sul pela morte de Braian Mikael da Silva Ferreira Balzan, 21 anos. O crime aconteceu em fevereiro de 2024, no bairro Cruzeiro, quando a vítima foi morta com mais de 60 disparos de arma de fogo.

De acordo com a Justiça, o julgamento se iniciou na quarta (10) e terminou na madrugada desta quinta. As penas dos acusados ficaram entre cinco anos de regime semiaberto e 34 anos de prisão. Confira abaixo.

Denver de Abreu Batista: 24 anos, nove meses e 23 dias de reclusão em regime fechado ;

; Gabriel Hoffmann: cinco anos e quatro meses de reclusão em regime semiaberto , além de 60 dias-multa;

, além de 60 dias-multa; Weslley Richard da Silva Franco: 27 anos, nove meses e 23 dias de reclusão em regime fechado , além de 10 dias-multa;

, além de 10 dias-multa; Eduardo dos Santos: 34 anos, dois meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, além de 50 dias-multa.

Segundo a acusação, conforme relata o Tribunal de Justiça, os executores do crime teriam vestido coletes balísticos, simulando serem policiais, e invadido a residência da vítima durante a madrugada do dia 14 de fevereiro.