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Polícia prende mulher suspeita de matar homem de 65 anos em Bento Gonçalves

O crime foi registrado em 27 de maio, no bairro Zatt. Vítima foi encontrada com ferimentos causados por faca

Alana Fernandes

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