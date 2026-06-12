Polícia prende mulher suspeita de matar homem de 65 anos em Bento Gonçalves

Ela foi localizada na manhã desta sexta-feira (12) no município de Santiago, na região central do Estado. Polícia Civil / Divulgação

Um mulher de 28 anos foi presa por suspeita de ser a autora do assassinato de Mário Augusto de Lima Gomes, 65 anos, em Bento Gonçalves. Ela foi localizada na manhã desta sexta-feira (12) no município de Santiago, na região central do Estado.

O crime foi registrado em 27 de maio, no bairro Zatt. Gomes foi encontrado morto em uma casa, com ferimentos causados por faca.

Segundo a Polícia Civil, a investigação chegou até a mulher após a análise de imagens de câmeras de monitoramento, depoimentos de testemunhas e informações técnicas do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

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Durante a apuração, os policiais da Serra identificaram que a suspeita havia fugido para a casa de familiares. Assim, foram mapeados possíveis endereços onde ela poderia estar escondida. A prisão foi cumprida com o apoio de agentes de Santiago.