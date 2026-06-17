Polícia apreende adolescente por suspeita de envolvimento em morte de jovem em Canela

O corpo da vítima foi localizado em uma área de mata, às margens da Estrada Passo do Inferno. no interior do município, no dia 7 de junho. Polícia Civil / divulgação

A Polícia Civil de Canela apreendeu, nesta quarta-feira (17), um adolescente por suspeita de envolvimento na morte de Kevin William Lopes dos Santos, 20 anos. O corpo da vítima foi localizado em uma área de mata, no interior do município, no dia 7 de junho. Santos estava desaparecido desde 29 de maio.

O adolescente foi apreendido por suspeita de prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Segundo a investigação da polícia, Santos e o adolescente investigado estiveram juntos em um estabelecimento comercial antes de se deslocarem para a região onde o crime teria ocorrido.

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A vítima foi encontrada com um ferimento causado por faca, na região do pescoço. A motivação para a morte não foi informada pelas autoridades.