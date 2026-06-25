Operação que investigava esquema de tortura em cobranças de dívidas em Caxias do Sul encerra com 23 presos

Nesta quarta, somente dois homens foram presos preventivamente. Os outros quatro já estavam no sistema prisional. Polícia Civil / Divulgação

A Operação Omertà, da Polícia Civil (PC), que investiga há oito meses as práticas de tortura, sequestro e incêndios criminosos para cobrança de dívidas ilícitas em Caxias do Sul, finalizou as ações nesta quinta (25) com a prisão preventiva de seis envolvidos nos delitos. Com isso, a operação foi concluída com 23 pessoas presas durante as diligências, mas um envolvido segue foragido.

Ao longo das investigações, foram comprovados diversos episódios de extorsão praticados contra moradores de Caxias do Sul, incluindo empresários da região. Em alguns casos, os criminosos utilizaram disparos de arma de fogo contra estabelecimentos comerciais, monitoramento das rotinas das vítimas e intimidações dirigidas a familiares como forma de pressionar pelo pagamento das quantias exigidas. Além disso, o grupo usava tacos, armas e violência física para cobrar as vítimas.

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Também foi constatada a existência de uma estrutura organizada e hierarquizada, com divisão de funções entre seus integrantes, envolvendo responsáveis pela coordenação das cobranças, arrecadação dos valores, execução das ameaças e gerenciamento da movimentação financeira ilícita. Parte dos investigados mantinha atuação criminosa mesmo a partir do sistema prisional, evidenciando elevado grau de organização e capacidade operacional, segundo a Polícia Civil.

R$ 8 milhões bloqueados

Os policiais também descobriram que o grupo utilizava contas bancárias de terceiros para receber e movimentar os valores obtidos mediante extorsão, com o objetivo de dificultar o rastreamento financeiro e conferir aparência de legalidade aos recursos oriundos dos crimes.

Dessa forma, a Justiça determinou bloqueios de ativos financeiros que somam aproximadamente R$ 8 milhões, bem como o sequestro de dois veículos vinculados aos investigados.

As medidas têm como objetivo interromper o fluxo financeiro do grupo criminoso, preservar eventual ressarcimento às vítimas e assegurar a efetividade de futuras decisões judiciais relacionadas aos crimes de organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro.

23 presos

A operação foi liderada pela 1ª Delegacia de Polícia de Caxias do Sul, com apoio operacional da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

De acordo com o delegado Rodrigo Kegler Duarte, responsável pela ação, nesta quarta foram capturados dois homens nos bairros Pioneiro e Centenário. Os outros quatro já estavam presos por outros delitos e, por isso, foram apenas notificados dos novos mandados de prisão.

Sendo assim, a Operação Omertà alcançou o total de 23 investigados presos. Nas três fases anteriores, já haviam sido cumpridas 17 prisões relacionadas aos fatos apurados. Um investigado permanece foragido mas, segundo Kegler, o processo será finalizado e irão concluir o inquérito.

Operação Omertá

As apurações iniciaram em agosto de 2025, a partir da prisão do primeiro suspeito em uma investigação de tráfico. Em um celular apreendido na moradia dele foram encontrados vídeos de tortura contra dois homens, com a utilização de arma, máquina de choque e taco. A suspeita é de que as imagens tenham sido gravadas entre maio e agosto.

Porém, os materiais que deram a origem à investigação foram divulgados pela Polícia Civil somente no fim de outubro de 2025. O objetivo era de localizar as vítimas que apareciam nos vídeos e desmantelar o esquema de agiotas e organizações criminosas que agiam em Caxias do Sul. As primeiras prisões só iniciaram no fim de novembro, dando início oficialmente na operação.