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Operação que investigava esquema de tortura em cobranças de dívidas em Caxias do Sul encerra com 23 presos

Grupo praticava crimes contra moradores e empresários da região utilizando ameaças com armas de fogo, agressões com tacos e intimidações de familiares para conseguirem os valores. A última fase da operação ocorreu nesta quinta-feira (25)

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