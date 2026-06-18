Operação prende pai e filho suspeitos por tentativas de homicídio em Caxias do Sul

Dois homens foram presos em uma ação liderada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Caxias do Sul nesta quinta-feira (18). Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e de busca e apreensão na área central da cidade.

Conforme a Polícia Civil, os presos são pai e filho, de 65 anos e 47 anos. Eles são suspeitos por tentativas de homicídio registradas no ano passado.

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Segundo o delegado Raone Nogueira, eles seriam responsáveis por uma casa noturna e teriam se desentendido com frequentadores em datas distintas. Ainda conforme Nogueira, as vítimas dos crimes não têm relações entre si.