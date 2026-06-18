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Operação prende pai e filho suspeitos por tentativas de homicídio em Caxias do Sul

Segundo a Polícia Civil, eles seriam responsáveis por uma casa noturna e teriam se desentendido com frequentadores do estabelecimento

Alana Fernandes

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