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Mulher simples e trabalhadora: quem era Iloide Jannke Grüger, quinta vítima de feminicídio na Serra neste ano

Ela foi morta sábado (6) pelo então companheiro, no bairro Planalto, em Carlos Barbosa. Despedida dela acontece neste domingo (7), no Memorial Caravaggio. Suspeito de ter cometido o crime foi encontrado pelos bombeiros com ferimentos

Tamires Piccoli

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