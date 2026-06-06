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Mulher presa em SC por se passar por menina de 12 anos já havia sido detida na Serra em 2024

Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 anos, foi presa nesta semana em Joinville, Santa Catarina, após aplicar golpe semelhante. Na região, ela teria passado por cidades como Caxias do Sul e Pinto Bandeira

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