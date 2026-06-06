Mulher é morta a facadas em Carlos Barbosa; companheiro é suspeito do crime

O crime é tratado como feminicídio e foi registrado por volta das 9h. Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa / Divulgação

Uma mulher de 55 anos, identificada como Iloide Jannke Gruger, foi morta a facadas na manhã deste sábado (6) em Carlos Barbosa. O companheiro dela, de 56 anos, é o suspeito do crime, tratado pela Polícia Civil como feminicídio.

Segundo o relato da Brigada Militar à Polícia Civil, o casal teria brigado e, em seguida, a vítima saiu com o próprio veículo, um Ford Ka. O suspeito teria seguido a mulher e colidiu o carro dele, um Nissan Kicks, contra o dela na Rua Borges de Medeiros, no bairro Planalto. Na sequência, segundo o delegado Fernando Vargas de Castro, o homem teria esfaqueado a vítima quatro vezes no peito. A mulher foi socorrida ao Hospital São Roque, mas morreu.

Após esfaquear a companheira, o suspeito teria fugido, mas foi encontrado em uma área de mata próximo ao local do crime. De acordo com os Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa, ele apresentava duas perfurações no tórax e uma no abdômen e foi encaminhado ao hospital em estado grave. Segundo o delegado Fernando, o suspeito foi preso em flagrante e ficará sob custódia da polícia.

O caso foi registrado por volta das 9h.Ela não teria medida protetiva contra o homem.