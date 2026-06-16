Polícia

Em 2026
Notícia

Maioria dos presos em investigações de estupro de vulnerável é genitor ou padrasto da vítima em Caxias do Sul

Segundo o levantamento da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, de nove suspeitos (77% do total), somente dois têm outros graus de parentesco com as crianças e os adolescentes, sendo um tio e um avô

Alana Fernandes

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