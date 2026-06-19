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Justiça prorroga por mais 180 dias ocupação de até 1.196 presos na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul

A decisão foi assinada pela juíza Paula Moschen Brustolin Fagundes nesta sexta-feira (19). Capacidade de engenharia original é de 548 vagas

Alana Fernandes

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