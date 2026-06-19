Justiça prorroga por mais 180 dias ocupação de até 1.196 presos na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul

Porthus Junior / Agencia RBS

A Justiça prorrogou por mais 180 dias a ocupação de até 1.196 presos na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs I), na localidade do Apanhador. A decisão foi assinada pela juíza Paula Moschen Brustolin Fagundes nesta sexta-feira (19).

Este mesmo teto havia sido fixado em 31 de março, após uma solicitação da Polícia Penal. Naquele mês, a superlotação de casas prisionais da região fez com que detentos tivessem que aguardar por vagas em viaturas e em delegacias.

A capacidade de engenharia da Pecs I é de 548 vagas, o que representa, portanto, uma ocupação permitida de mais de 218% da capacidade original.

No documento assinado nesta sexta-feira, a magistrada aponta que a prorrogação do teto é "voltada a evitar consequências mais gravosas tanto para as pessoas privadas de liberdade quanto para a segurança pública regional".

A juíza ainda aponta que o novo prazo de 180 dias coincide com as expectativas de entrega da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs II e Pecs III). A nova unidade deve gerar 1.650 vagas masculinas.

A decisão desta sexta-feira também abrange o teto máximo de outros presídios da região pelo mesmo período de 180 dias:

Vacaria: 252 homens e 25 mulheres.

Canela: 190 homens.

São Francisco de Paula: 140 homens.

Relembre

Em uma inspeção realizada no dia 6 de março, estavam recolhidos 1.232 presos em regime fechado na Pecs I. O total correspondia, à época, à ocupação geral de 224,82% da casa prisional.

No dia 18 de março, a magistrada proibiu a entrada de presos até que as galerias da penitenciária voltassem à ocupação máxima de 200%.

Dias depois, em 31 de março, a juíza flexibilizou o teto, permitindo a permanência de até 1.196 presos na casa prisional, após pedido da Polícia Penal.



