Polícia

Tribunal do Júri
Notícia

Julgamento de acusados pela morte de caminhoneiro de Bom Jesus tem nova data definida

Caso aconteceu em julho de 2023. Corpo de Luciano Boeira Melos nunca foi encontrado. Quatro pessoas respondem pelo crime

Bruno Tomé

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS