Jovem que estava desaparecido há uma semana é encontrado morto no interior de Canela 

Foi sepultado nesta segunda-feira (8) Kevin William Lopes dos Santos, de 20 anos, encontrado morto no interior de Canela. A despedida dele aconteceu nesta manhã no Cemitério Municipal da cidade.

A família do jovem registrou o desaparecimento dele na polícia em 29 de maio. No entanto, o corpo só foi localizado no domingo (7), quando populares que passavam pela Estrada Passo do Inferno o encontraram.

Segundo o delegado Vladimir Medeiros, a polícia já investigava o paradeiro de Santos. Agora, é aguardado o laudo do Instituto Geral de Perícias (IGP) que irá indicar o que causou a morte.

A hipótese inicial é que ele tenha sida vítima de homicídio, já que o jovem tinha um ferimento no pescoço, possivelmente causado por uma faca, segundo o delegado.