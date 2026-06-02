Investigado por matar homem a tiros dentro de loja em Igrejinha é preso em Caxias

Policiais encontraram mais de 50 porções de maconha na casa do investigado, totalizando cerca de um quilo da droga. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (2), em Caxias do Sul, um homem de 23 anos investigado por participação no homicídio de Jussie Cellas, de 39 anos, morto a tiros em março deste ano, em Igrejinha. A ação integrou uma operação que também cumpriu mandados de busca e apreensão em Flores da Cunha.

Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca — dois em Caxias do Sul e um em Flores da Cunha — além de um mandado de prisão preventiva. O suspeito foi localizado em uma residência no bairro Serrano, em Caxias do Sul.

Segundo a investigação conduzida pela Delegacia de Polícia de Igrejinha, o preso é apontado como um dos autores dos disparos que mataram Cellas na manhã de 21 de março. O crime ocorreu dentro da loja da vítima, localizada na área central de Igrejinha.

De acordo com o delegado Ivanir Luiz Moschen Caliari, responsável pelo inquérito, a identificação dos envolvidos ocorreu após trabalho investigativo realizado com apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias do Sul e do setor de inteligência do 4º Batalhão de Choque da Brigada Militar.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, os policiais encontraram mais de 50 porções de maconha na casa do investigado.

A Polícia Civil informou que três homens tiveram a prisão preventiva decretada por envolvimento no assassinato. Um deles, de 19 anos, já havia sido preso em maio, em Veranópolis. O terceiro suspeito não foi localizado durante a operação e segue sendo procurado.