Polícia

Segurança
Notícia

Investigado por matar homem a tiros dentro de loja em Igrejinha é preso em Caxias

Suspeito de 23 anos é apontado como um dos executores do crime ocorrido em março; polícia também apreendeu cerca de um quilo de maconha na residência dele, no bairro Serrano

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS