Homem vai a delegacia pedir certidão de antecedentes e acaba preso em Farroupilha

Um homem de 33 anos foi preso na tarde de terça-feira (17) em Farroupilha, na Serra Gaúcha. Segundo a Polícia Civil, havia um mandado de prisão cível contra ele em aberto. A ordem judicial havia sido expedida pela Comarca de Torres.

Leia Mais Casal é preso por suspeita de tortura e morte de criança de 10 anos em Canela

O morador compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia para solicitar a emissão de uma certidão de antecedentes policiais. Durante a conferência no sistema, os policiais constataram que a ordem judicial estava pendente. Diante da confirmação, os agentes o prenderam.