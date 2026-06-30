Homem que usava tornozeleira eletrônica é morto a tiros em Vacaria

Um homem foi morto a tiros em Vacaria na noite desta segunda-feira (29). A vítima foi identificada como Douglas Gomes Mendes, 30 anos. O crime aconteceu por volta das 20h45min, no bairro Porcínio.

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Segundo a Polícia Civil, Mendes foi baleado nos fundos de uma casa, na Travessa Ramiro Barcelos. Foram ouvidos entre três a quatro tiros no local, conforme o registro da Brigada Militar (BM).