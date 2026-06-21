Homem morre após ser esfaqueado em Bento Gonçalves

Um homem, identificado como Ruan Campos de Brito, de 22 anos, morreu após ser esfaqueado em Bento Gonçalves no sábado (20). O crime foi registrado no bairro Vila Nova, por volta das 7h30min.

Segundo informações da Polícia Civil, as circunstâncias do crime ainda serão investigadas. O homem chegou a ser encaminhado ao hospital, no entanto, morreu perto do meio-dia.

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O suspeito do crime também teria utilizado um martelo nas agressões. Ele está foragido e um mandado de prisão já foi expedido.