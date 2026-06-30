Homem é preso em Vacaria por estupro de vulnerável contra a enteada

Uma operação policial realizada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Vacaria prendeu um homem por estupro de vulnerável.
A captura dele foi feita na terça-feira (30) em uma chácara no bairro Mauá. Segundo a Draco, o crime aconteceu no ano de 2014 na cidade. Na época, a vítima, enteada do homem, tinha 13 anos.
Ele foi condenado a 24 anos, nove meses e 15 dias de reclusão. O mandado de prisão dele foi expedido na última semana. Desde então, os policiais monitoravam o homem e confirmaram a localização dele na terça.
Após ser preso, ele foi encaminhado para o Presídio Estadual de Vacaria, onde irá cumprir a pena.