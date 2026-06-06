Homem é morto com golpe de machado na cabeça em Vacaria; suspeito é preso em flagrante

Um homem de 55 anos foi morto com um golpe de machado na cabeça na noite de sexta-feira (5), em uma residência na Rua Gianeto Rossi, no bairro Altos da Glória, em Vacaria. O suspeito do crime, um homem de 63 anos, foi preso em flagrante pela Brigada Militar (BM).

De acordo com o delegado regional de Vacaria, Carlos Alberto Defaveri, moradores acionaram a Brigada Militar por volta de 9h30min deste sábado (6) após o próprio autor procurar vizinhos e informar que havia matado uma pessoa. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima, identificada como João Inacio Reus, já sem vida.

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Conforme Defaveri, o suspeito confessou ter atingido a vítima com um golpe de machado no crânio.

O delegado informou que tanto o autor quanto a vítima haviam ingerido bebida alcoólica. Em depoimento, o homem preso não conseguiu explicar a motivação do crime, afirmando apenas que os dois tiveram uma desavença.