Homem é morto a tiros em Caxias do Sul

Crime aconteceu na manhã de domingo. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 25 anos foi encontrado morto com marcas de tiros no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias do Sul. Ele foi identificado como Gabriel Alexander Castro Parabacuto. Conforme o delegado Raone Nogueira, titular da delegacia de homicídios, era natural da Venezuela.

De acordo com a Brigada Militar (BM), o caso foi registrado por volta das 6h30min deste domingo (21), nas proximidades da Estação Principal de Integração (EPI) Imigrante.

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Outro homem, também de 24 anos, ficou ferido. O estado de saúde dele não foi informado.

Conforme o delegado, a motivação inicialmente apurada indica desentendimento entre a vítima e terceiros em uma festa. A investigação seguirá em sigilo.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Geral de Perícias para identificação. O caso seguirá sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Até o momento, ninguém foi preso.

Este é o sétimo homicídio do ano em Caxias do Sul.