Homem é encontrado morto com dois tiros na cabeça dentro de carro no Bela Vista, em Caxias

Vítima estava no banco do motorista do veículo. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 26 anos foi encontrado morto dentro de um veículo VW Up na madrugada desta sexta-feira (26), no bairro Bela Vista, em Caxias do Sul.

Conforme o delegado Raone Nogueira, da Delegacia de Homicídios, a vítima apresentava dois ferimentos causados por tiros na região da cabeça, e estava no banco do motorista do veículo. O crime teria ocorrido por volta das 3h30min.

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O homem era natural de Tramandaí. A identidade dele, entretanto, não foi divulgada.

A Brigada Militar (BM) e o Instituto Geral de Perícias (IGP) também atenderam à ocorrência.