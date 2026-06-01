Homem condenado a mais de 23 anos por estupro de adolescentes é preso em Monte Alegre dos Campos

Um homem condenado a mais de 23 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável foi preso na manhã desta segunda-feira (1º), no interior de Monte Alegre dos Campos.

Ele foi detido por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Vacaria, na localidade de Passo do Carro, às margens da BR-285.

Segundo a Polícia Civil, o crime pelo qual ele foi condenado foi registrado no bairro Villa Lobos, em Caxias do Sul, em 2023. As vítimas são duas adolescentes, de 12 e 13 anos, à época.

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Ainda conforme a polícia, o homem já havia sido preso preventivamente em 2024, após o trabalho da seção de investigação da delegacia de Vacaria.