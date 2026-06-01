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Homem condenado a mais de 23 anos por estupro de adolescentes é preso em Monte Alegre dos Campos

Ele foi detido por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas de Vacaria. O crime foi registrado em 2023 contra vítimas de 12 e 13 anos

Alana Fernandes

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