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Guarda municipal de Caxias do Sul vai a júri por morte de jovem após perseguição na Perimetral Norte

Matheus da Silva dos Santos foi morto aos 21 anos após furar blitz na Rua Moreira César e ser baleado na rótula da Rua Ludovico Cavinato. Caso aconteceu em 2021

Bruno Tomé

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