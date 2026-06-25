Foragido desde 2019, líder de facção de Criciúma é preso em Vacaria

Um homem de 47 anos, apontado como líder de facção em Criciúma (SC), foi preso nesta quinta-feira (25) em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra. Foragido da Justiça desde 2019, ele é investigado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, além do envolvimento com organização criminosa.

Uma mulher também foi presa em flagrante na operação por uso de documento falso. Ela seria filha do investigado.

As prisões foram realizadas após trabalhos de investigação integrado entre a Delegacia de Combate às Drogas (Decod) da Polícia Civil de Santa Catarina e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Vacaria. O homem foi localizado no bairro Petrópolis, na cidade gaúcha, em uma casa de luxo.

A investigação indica que o homem mudava a aparência do cabelo e barba constantemente, como uma estratégia para dificultar a identificação.

As autoridades apontam também que o foragido levava uma vida de alto padrão nos Campos de Cima da Serra. Ao mesmo tempo, mantinha um imóvel rural em Santa Catarina, onde tinha criação de cavalos de raça com valor comercial elevado — patrimônio também vinculado à investigação.

Segundo a Polícia Civil, no momento da abordagem, o homem tentava destruir provas, dando descarga em folhas com anotações relacionadas ao tráfico de drogas. Parte do material foi recuperada e apreendida.

Ao mesmo tempo, a mulher que estava na residência tentou esconder a verdadeira identidade, utilizando um documento de outra pessoa. A fraude foi identificada e a suspeita foi presa em flagrante.