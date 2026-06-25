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Foragido desde 2019, líder de facção de Criciúma é preso em Vacaria

Delegacia de Combate às Drogas de Santa Catarina e Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da cidade dos Campos de Cima da Serra informaram que suspeito vivia em casa de luxo no município gaúcho

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