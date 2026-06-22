Dupla é presa suspeita de assassinar venezuelano a tiros em Caxias do Sul

Dois homens, de 25 e 28 anos, suspeitos pelo homicídio de Gabriel Alexander Castro Parabacuto, de 25 anos, e pela tentativa de homicídio de outro homem, também de 25 anos, foram localizados na tarde deste domingo (21) no bairro Esplanada, após um trabalho de busca pela Brigada Militar (BM) de Caxias do Sul.

O crime ocorreu por volta das 6h de domingo, nas proximidades da Estação Principal de Integração (EPI) Imigrante, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Segundo o delegado Raone Nogueira, da Delegacia de Homicídios, o homicídio foi motivado por um desentendimento entre a vítima e outras pessoas em uma festa.

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Parabacuto era natural da Venezuela e foi encontrado morto com marcas de tiros. Os policiais apreenderam a arma utilizada no crime, munições, um veículo, uma motocicleta e entorpecentes.

Este é o sétimo homicídio registrado em Caxias do Sul neste ano.