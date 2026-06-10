Desembargadores analisam, na próxima semana, recurso contra júri que desclassificou feminicídio em Garibaldi

Morte de Eleci Faleiro, foi investigada pela polícia como feminicídio. No entanto, julgamento do ex-companheiro mudou durante o júri popular. Arquivo pessoal / divulgação

Começa, na próxima semana, o processo de revisão da condenação de Adair Leonir Rommel, acusado de matar a então companheira Eleci Rejane Faleiro, 38 anos. O crime aconteceu em julho de 2025, no bairro São Francisco, em Garibaldi.

O caso volta a ser analisado a pedido do Ministério Público (MP), cerca de seis meses depois do Tribunal do Júri. Apesar de ter sido tratado como feminicídio durante o inquérito policial, o caso mudou de classificação durante o julgamento. Isso porque os jurados acolheram a tese da defesa de que o réu agiu sem intenção de matar, o que levou à desclassificação da acusação de feminicídio para lesão corporal dolosa seguida de morte.

Uma audiência está agendada em Porto Alegre na próxima quinta-feira, dia 18. Três desembargadores irão analisar a sentença de Rommel e os argumentos da defesa dele, bem como da acusação. A anulação do júri só ocorrerá se a maioria dos desembargadores, ou seja, dois deles, acolherem os argumentos do MP e da assistência de acusação.

Se a maioria dos votos for favorável à anulação, o caso retorna a Garibaldi e um novo Tribunal do Júri deverá ocorrer em data a ser marcada. A defesa de Rommel pode recorrer da decisão. Em caso de manutenção da condenação, o MP também pode recorrer.

Caso volte a ser julgado por feminicídio, Rommel pode ser condenado a até 40 anos de prisão, pena máxima para esse tipo de crime. Atualmente, ele cumpre pena de nove anos, oito meses e quatro dias de reclusão na Penitenciária de Bento Gonçalves.

Além disso, a indenização que a filha deles recebe, fixada em R$ 50 mil, pode ser revista. Conforme o advogado Bruno Furlanetto, que representa as filhas da vítima, essa indenização ainda não foi feita, pois o julgamento ainda está em discussão.

Relembre o desfecho do júri popular

O Tribunal do Júri que avaliou a morte de Eleci Rejane Faleiro ocorreu em 21 de janeiro deste ano. O caso havia sido investigado pela Polícia Civil e denunciado pelo Ministério Público como feminicídio.

Durante o júri popular, a defesa de Rommel alegou que ele cometeu a agressão, mais especificamente o esganamento da vítima, sem a intenção de matar. A maioria dos sete jurados, ou seja quatro, acolheu o argumento.

Com isso, o caso mudou de classificação e passou de feminicídio para lesão corporal dolosa seguida de morte. A pena do réu foi determinada pelo juiz Antônio Luiz Pereira Rosa.

Em tese, crimes contra a vida, como o feminicídio, passam pelo Tribunal do Júri. Mas, conforme o Direito Penal, a lesão corporal dolosa seguida de morte não é considerada um crime contra a vida. Dessa forma, coube ao juiz avaliar o caso e determinar a pena.

No mesmo dia, o MP anunciou que iria recorrer da decisão. Em nota, a promotora de Justiça Lívia Colombo Liberato Braga, que atuou no caso, informou que a decisão dos jurados foi contrária às provas apresentadas.

A revisão do caso ganhou apoio na comunidade com as manifestações feitas por Larissa da Rosa, filha mais velha de Eleci. Em fevereiro, a jovem organizou uma caminhada por Garibaldi, pedindo que o caso fosse anulado e um novo julgamento acontecesse.

O que diz o inquérito policial

Eleci foi morta em 29 de julho de 2025 na casa em que morava com Rommel. O crime aconteceu em uma moradia na Rua Saldanha Marinho, no bairro São Francisco, em Garibaldi.

Conforme o delegado Clóvis Rodrigues de Souza, que conduziu as investigações, o corpo de Eleci foi encontrado no box de um dos banheiros da casa, com marcas no pescoço. No entanto, as agressões teriam começado no lado de fora.