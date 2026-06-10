Polícia

Violência contra a mulher 
Notícia

Desembargadores analisam, na próxima semana, recurso contra júri que desclassificou feminicídio em Garibaldi

Tribunal ocorreu em janeiro, mas Ministério Público busca anulação após crime mudar classificação para lesão corporal dolosa seguida de morte por entendimento da maior parte dos jurados

Tamires Piccoli

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