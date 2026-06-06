Criança de Caxias do Sul morre após cair da janela de hotel em Santa Catarina

Segundo relato da mãe, menino se aproximou da janela do quarto para observar pássaros. Polícia Civil / Divulgação

Uma criança de quatro anos morreu após cair do segundo andar de um hotel em Blumenau (SC), na última quinta-feira (4). Morador de Caxias do Sul, Arthur Colombo da Cruz estava na cidade catarinense com a mãe para passar alguns dias com o pai, auxiliar-técnico do Clube Atlético Metropolitano.

De acordo com a Polícia Civil, não há indícios de violência. Conforme a investigação, a mãe relatou que estava sozinha com o filho no apartamento quando ele abriu a janela do quarto, localizado no segundo andar, e se aproximou para observar pássaros.

Segundo o relato prestado à polícia, o menino se debruçou na janela. Ao perceber a situação, a mãe tentou segurá-lo pelas pernas, mas não conseguiu impedir a queda. Arthur caiu próximo à garagem do hotel. Conforme a polícia, a mãe pediu ajuda a outras pessoas e levou o filho ao Hospital Santo Antônio, onde a morte foi confirmada. O pai não estava no hotel no momento do acidente.

A Polícia Civil aguarda o resultado dos laudos periciais para dar continuidade à apuração do caso. A investigação é conduzida pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAI) de Blumenau.

O sepultamento de Arthur ocorre neste sábado (6), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.

Em nota, o Clube Atlético Metropolitano lamentou a morte da criança.