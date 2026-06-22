Polícia

Sistema carcerário
Notícia

Com 1.650 vagas, nova penitenciária de Caxias do Sul deve receber os primeiros detentos ainda em 2026

Atualmente, a obra na localidade do Apanhador está 66% concluída. O estabelecimento prisional será dividido em dois prédios, com 117 celas em cada

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS