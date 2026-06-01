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Caxias do Sul registra queda de 62% em roubos a pedestres na área central

Segundo dados da 1ª DP, em abril, foram registrados 27 crimes deste tipo, enquanto que, em maio, foram 10 ocorrências nesta região da cidade

Alana Fernandes

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