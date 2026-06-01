Caxias do Sul registra queda de 62% em roubos a pedestres na área central

Em maio, foram registradas 10 ocorrências no centro da cidade, contra 27 no mês de abril. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Dados da 1ª Delegacia de Polícia de Caxias do Sul revelam uma queda de 62% no número de roubos a pedestres na área central da cidade, em maio. A redução se refere ao comparativo com abril nas ocorrências contabilizadas pela unidade: no quarto mês do ano, foram registrados 27 crimes deste tipo, enquanto que no período seguinte foram 10 ocorrências.

O resultado é atribuído especialmente ao trabalho de investigação, com esforços voltados para a identificação e a responsabilização dos criminosos. Conforme o levantamento, no mesmo período, a 1ª Delegacia de Polícia contabilizou sete prisões relacionadas ao crime de roubo.

Uma delas foi realizada no começo do mês passado, no bairro Primeiro de Maio. O crime investigado envolveu o roubo de um celular após negociações falsas por uma rede social. Conforme a apuração da polícia, a vítima foi induzida a acreditar que o pagamento seria feito de forma eletrônica, o que não ocorreu. Ela foi ameaçada e teve o celular roubado. Um suspeito foi preso preventivamente.

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— A repressão qualificada a estes delitos é fundamental para a manutenção da segurança na área central, onde o fluxo de pessoal é grande. Além disso, com o indicador controlado, é possível evitar a ocorrência de crimes mais graves, como roubo com lesões ou latrocínios, e trazer tranquilidade à parcela da população que costuma frequentar o centro da cidade — sinaliza o delegado Rodrigo Kegler Duarte, acrescentando que, em maio, foi registrado apenas um roubo a comércio.