Casal investigado por morte de criança em Canela tem prisão preventiva decretada

O casal investigado por torturar e matar uma criança de 10 anos em Canela teve a prisão preventiva decretada pela Justiça nesta sexta-feira (19). A decisão é da juíza Simone Ribeiro Chalela.

Para determinar a prisão preventiva, a juíza justificou a gravidade do episódio e a necessidade de assegurar o desenvolvimento regular das investigações.

O casal foi preso em flagrante na quinta-feira (18), depois que a menina, natural do Suriname, morreu. Ela chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme a Justiça, o homem e a mulher, que são naturais do Pará e moram na Serra há 26 anos, possuíam a guarda provisória da vítima desde dezembro de 2025. A juíza detalhou que a materialidade do crime ficou demonstrada em provas, como o boletim de ocorrência policial e os relatórios de atendimento médico.

— Os indícios de autoria são consistentes e recaem sobre os flagrados — concluiu a magistrada.

Criança tinha lesões e marcas pelo corpo

Segundo a Polícia Civil, a criança apresentava dores abdominais e tinha diversas lesões e marcas pelo corpo quando deu entrada no hospital. A vítima também apresentava desidratação acentuada e hipoglicemia — o nível de açúcar do sangue abaixo dos valores normais. A menina faleceu após sofrer uma parada cardiorrespiratória.