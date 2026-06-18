Casal é preso por suspeita de tortura e morte de criança de 10 anos em Canela

Um homem e uma mulher foram presos na manhã desta quinta-feira (18) por suspeita de tortura contra uma criança de 10 anos, em Canela. A vítima, natural da República do Suriname, recebeu atendimento médico no hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, a criança apresentava dores abdominais e tinha diversas lesões e marcas pelo corpo. Ainda conforme a polícia, o homem e a mulher presos são padrinhos da vítima e detinham a guarda provisória dela. Eles são naturais do Pará e moram na Serra há 26 anos.

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Profissionais de saúde relataram à Polícia Civil que a criança contou, quando ainda estava viva e consciente no hospital, que sofria agressões.

O corpo da vítima foi encaminhado para exames de necropsia. Os laudos oficiais devem apontar a causa da morte. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional. A Brigada Militar também atendeu à ocorrência.



