Polícia

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Brigada Militar prende homem procurado pela Justiça após acidente no interior de Farroupilha

Ao atenderem a vítima da colisão, policiais consultaram o sistema e verificaram que havia um mandado de prisão para o homem, que tem antecedentes criminais

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