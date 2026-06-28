Brigada Militar prende homem procurado pela Justiça após acidente no interior de Farroupilha

Um homem de 44 anos foi preso em Farroupilha após se envolver em um acidente de trânsito. Conforme a Brigada Militar (BM), a corporação foi acionada na noite de sábado (27), por volta das 23h, por um vigilante de uma empresa na Linha São Miguel, interior do município, para auxiliar o homem, que estava ferido.
Ao verificarem a situação da vítima no sistema informatizado, os policiais encontraram um mandado de prisão contra o homem. Conforme a BM, ele tem passagens por ameaça, perturbação do sossego alheio, lesão corporal e estupro de vulnerável e desobediência.
O homem foi encaminhado ao hospital e, após atendimento, foi conduzido à Delegacia de Polícia de Farroupilha.