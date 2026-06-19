Ataque a tiros na prefeitura de Bom Jesus deixa motorista ferido; suspeito é preso

Um ataque a tiros foi registrado na manhã desta sexta-feira (19) no largo da prefeitura de Bom Jesus, na Serra. Um homem de 41 anos, motorista da administração municipal, foi alvo de uma tentativa de homicídio por volta das 9h, em uma área que concentra a prefeitura, a Câmara de Vereadores e as secretarias municipais.

Conforme o prefeito de Bom Jesus, Frederico Arcari Becker, após ser atingida pelos disparos, a vítima correu para dentro do prédio público em busca de proteção, mas o suspeito, um homem de 44 anos, chegou a entrar no local tentando localizá-la para dar continuidade ao ataque.

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Segundo Becker, as informações preliminares apontam que o motorista foi atingido por ao menos seis disparos. Ele recebeu os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao hospital.

Apesar da gravidade da ocorrência, o prefeito informou que o homem estava consciente e com sinais vitais estáveis no atendimento inicial.

Conforme o delegado Gustavo Costa do Amaral, o homem será investigado por tentativa de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil (quando a razão para o crime é considerada desproporcional diante da gravidade) e por recurso que dificultou a defesa da vítima (quando o agressor age de forma a reduzir as chances de a vítima se proteger ou escapar).

O suspeito ficou em silêncio durante o interrogatório e foi encaminhado ao sistema prisional. A vítima foi ouvida pelo delegado ainda no hospital. Conforme a Amaral, nenhum dos envolvidos tinha antecedentes.

"Foi um momento de choque", diz prefeito

O ataque ocorreu durante o expediente da prefeitura e foi presenciado por servidores e pessoas que circulavam pelo local. De acordo com Becker, a situação gerou apreensão entre os funcionários.

— Foi um momento de choque, porque ninguém esperava uma situação dessas. Muitas pessoas acabaram presenciando a ação — disse.