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Ataque a tiros na prefeitura de Bom Jesus deixa motorista ferido; suspeito é preso

Funcionário público foi atingido por seis disparos, conseguiu se refugiar dentro do prédio enquanto era perseguido pelo atirador

Pablo Ribeiro

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