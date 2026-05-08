Suspeitos de roubar malote de dinheiro na frente de banco em Caxias do Sul são presos; veja o vídeo

Dois homens, de 29 e 56 anos, foram detidos em Caxias do Sul na manhã desta sexta-feira (8) por suspeita de participação no roubo de um malote de dinheiro, ocorrido nesta semana na cidade.
Eles foram capturados durante cumprimento de mandados de prisão temporária por agentes da 1ª Delegacia de Polícia e da Brigada Militar (BM) no bairro Euzébio Beltrão de Queiroz. Também foi cumprida ordem judicial de busca e apreensão na localidade.
O roubo aconteceu na última terça-feira em frente a um banco na Avenida Júlio de Castilhos, no bairro São Pelegrino. As autoridades não divulgaram o valor que foi levado pelos criminosos.
Imagens de câmeras de monitoramento obtidas pela Polícia Civil mostram um homem desembarcando de um veículo com o malote. Logo em seguida, a vítima é atacada por dois criminosos, que fingiam caminhar pela calçada despretensiosamente. A dupla toma a bolsa e foge. Ninguém se feriu.
Segundo a polícia, os suspeitos serão submetidos a reconhecimento pessoal. Caso sejam identificados como autores, poderão ter prisão preventiva solicitada. É apurada a hipótese de que a dupla possivelmente sabia que a vítima levaria o dinheiro até o banco na ocasião.
O veículo que teria sido utilizado para fuga após o crime foi apreendido.