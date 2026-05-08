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Suspeitos de roubar malote de dinheiro na frente de banco em Caxias do Sul são presos; veja o vídeo

Crime aconteceu nesta semana na Avenida Júlio de Castilhos. Polícia não divulgou o valor que foi levado pelos criminosos

Luca Roth

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