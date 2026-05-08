Suspeitos de roubar malote de dinheiro na frente de banco em Caxias do Sul são presos; veja o vídeo

Dois homens, de 29 e 56 anos, foram detidos em Caxias do Sul na manhã desta sexta-feira (8) por suspeita de participação no roubo de um malote de dinheiro, ocorrido nesta semana na cidade.

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Eles foram capturados durante cumprimento de mandados de prisão temporária por agentes da 1ª Delegacia de Polícia e da Brigada Militar (BM) no bairro Euzébio Beltrão de Queiroz. Também foi cumprida ordem judicial de busca e apreensão na localidade.

O roubo aconteceu na última terça-feira em frente a um banco na Avenida Júlio de Castilhos, no bairro São Pelegrino. As autoridades não divulgaram o valor que foi levado pelos criminosos.

Polícia Civil e Brigada Militar cumpriram ordens judiciais no bairro Euzébio Beltrão de Queiroz. Polícia Civil / Divulgação

Imagens de câmeras de monitoramento obtidas pela Polícia Civil mostram um homem desembarcando de um veículo com o malote. Logo em seguida, a vítima é atacada por dois criminosos, que fingiam caminhar pela calçada despretensiosamente. A dupla toma a bolsa e foge. Ninguém se feriu.

Segundo a polícia, os suspeitos serão submetidos a reconhecimento pessoal. Caso sejam identificados como autores, poderão ter prisão preventiva solicitada. É apurada a hipótese de que a dupla possivelmente sabia que a vítima levaria o dinheiro até o banco na ocasião.