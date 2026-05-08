Suspeito de tentativa de homicídio morre após atirar contra policiais em Farroupilha

Caso ocorreu por volta das 22h desta quinta-feira (7). Brigada Militar / Divulgação

Um homem de 66 anos, identificado como Vilson Dorvalino Girelli, morreu após trocar tiros com policiais da Brigada Militar na noite desta quinta-feira (7), em Farroupilha. O caso ocorreu por volta das 22h, após uma ocorrência de tentativa de homicídio registrada no bairro 1º de Maio.

De acordo com o 36º Batalhão de Polícia Militar (36º BPM), um homem de 64 anos foi baleado no braço durante um desentendimento. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde permanece internada sem risco de morte.

Após buscas, os policiais localizaram o suspeito no bairro Medianeira e, durante a abordagem, o homem atirou duas vezes contra a guarnição utilizando uma garrucha calibre .22. Os policiais reagiram e o homem morreu no local.